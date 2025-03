Gudmundsson: "Ho perso una buona parte della stagione ma voglio essere al meglio per questo finale. Ci siamo messi da soli in difficoltà"

Su Sky ha parlato il realizzatore del secondo gol della Fiorentina, Albert Gudmundsson, che ha detto: “Ci siamo messi da soli in difficoltà con il risultato della partita d'andata. Dovevamo vincere con due gol di scarto e ci siamo riusciti”.

E poi: “Sono sempre più in forma, non sono al top ma sono vicino. Ho perso una buona parte della stagione ma voglio essere al meglio per questo finale”.

Chiusura con il sorriso: “Non vedo l'ora di giocare contro il Celje”. Gli sloveni saranno i prossimi avversari della Fiorentina in Conference League.