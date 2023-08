Come annunciato, Lorenzo Lucchesi e Costantino Favasuli sono passati dalla Fiorentina alla Ternana con la formula del prestito. I due difensori, rispettivamente classe 2003 e 2004, non saranno però gli ultimi a spostarsi da Firenze a Terni in questa sessione. Il ds umbro Capozucca ha infatti confermato l'imminente passaggio in rossoverde anche di Filippo Distefano.

Ecco le parole in conferenza stampa di Capozucca: "Se ho saccheggiato la Fiorentina? No, è una Primavera che ha vinto tanto negli ultimi due o tre anni, conosco questi giocatori. Distefano è un giocatore importante, anche gli altri due arrivati sono bravi. Distefano è un giocatore di grande qualità di grande prospettiva fa parte di una scuderia di un grandissimo ex giocatore come Totti, se l’ha preso lui speriamo ci abbia visto lungo”.