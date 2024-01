Brekalo e una decurtazione importante dell'ingaggio pur di andarsene. Il croato rinuncia anche ai premi

La Fiorentina ha inviato la propria documentazione alla Dinamo Zagabria e quest'oggi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del passaggio di Josip Brekalo al club croato.

Questione allenatore potrebbe ritardare ufficialità di qualche ora

Dovrebbe perché la Dinamo Zagabria è alle prese anche con la questione allenatore da risolvere, dopo la sconfitta subita ieri in campionato contro la Lokomotiv (pesante 0-3 interno nel derby).

Decurtazione importante

Comunque il giocatore, pur di tornare nella società nella quale è cresciuto si decurterà in maniera pesante l'ingaggio, passando da 170 mila euro al mese a 100 mila. Non solo, Brekalo ha già fatto sapere che, eventualmente, non prenderà nemmeno il premio previsto per la conquista del campionato, pur di facilitare il suo passaggio alla Dinamo.