La fine dei quindici giorni di validità della clausola rescissoria da 52 milioni per Moise Kean è stata, giustamente, interpretata come segnale di una sua permanenza. La Fiorentina però vuole tutelarsi dall'imprevedibilità del mercato e lavora per il rinnovo del bomber viola, la trattativa si preannuncia lunga e difficoltosa.

Le cifre del rinnovo

La società gigliata, secondo il Corriere dello Sport, è pronta a fare un investimento non di poco conto: l'ingaggio sarà raddoppiato, arrivando a circa 4,5 milioni, così da invogliarlo ulteriormente a sposare il progetto viola.

Scontro sulla clausola

I quindici giorni di inizio luglio sono stati molto difficili al Viola Park, con l'ansia perenne che qualcuno, di punto in bianco, potesse portar via il giocatore viola migliore. I dirigenti gigliati sono ovviamente al lavoro per evitare che una situazione del genere, che di fatto ha bloccato per metà mese il mercato della Fiorentina, si ripresenti la prossima estate. Eliminare la clausola rescissoria però, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è molto difficile a causa della volontà dell'entourage del calciatore che preferirebbe mantenerla. La Fiorentina sta cercando allora di aumentare il più possibile il prezzo della clausola rescissoria, così da renderne più difficile il pagamento.