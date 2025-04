Gosens scalda finalmente i motori ed è la miglior notizia pasquale per la Fiorentina: Comuzzo pronto a sedersi nuovamente

Il quarto d'ora circa del finale di match con il Celje ha riabilitato finalmente Robin Gosens, per il quale si temeva uno stop anche più lungo, dopo un'iniziale sottovalutazione della botta al ginocchio. Il tedesco a questo punto è arruolabile per il match di Cagliari, secondo il Corriere dello Sport, e il suo rientro rappresenta la miglior notizia possibile per la pasqua della Fiorentina. Con lui e Dodo sulle fasce, la squadra viola recupererà il suo assetto base, dal quale è escluso però attualmente Comuzzo: al centro della difesa dovrebbe tornare infatti Pablo Marì.