Andreazzoli: "Contro la Fiorentina siamo sempre stati sul pezzo: a Napoli per trovare continuità"

Questa mattina, alla vigilia della trasferta di domani contro il Napoli, l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia: il tecnico ha sottolineato che in partite impegnative come quelle contro la Fiorentina la sua squadra ha dimostrato quale sia il suo reale valore. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

"Devo dire che sono positivo rispetto al dopo gara di Frosinone, la squadra ha potuto lavorare una settimana tipo e recuperare alcuni calciatori, a parte Baldanzi. Parlo anche di quelli che non hanno avuto tanto minutaggio, li vedo crescere e siamo soddisfatti di loro. Sono felicissimo della sosta per le Nazionali, perché avremo quindici giorni a disposizione anche se non con tutti. Dobbiamo cercare la continuità, nell'ultima partita avevamo fatto la partita che volevamo ma i nostri avversari sono stati più bravi di noi. Però abbiamo fatto una buona gara, perché se fossimo stati avanti nel primo tempo non ci sarebbe stato niente da dire. Abbiamo avuto un blackout inconcepibile per quello che ha in testa la squadra"

Ha analizzato anche la fragilità della sua squadra che, quando prende gol, difficilmente riesce a ribaltare il risultato:

"Non lo so nemmeno io perchè soffriamo cosi tanto, ma non credo sia un problema così grave. Potrebbe dipendere da tante cose, anche da quello che posso dare io o da un passato che non conforta. Dobbiamo picchiare sodo su questo aspetto, a Firenze non si è visto mai ma siamo rimasti al pezzo. Poi succede a volte che la supremazia avversaria produca poco. Ci sono poi anche le casistiche che condizionano il giudizio finale, ma certamente dobbiamo tenere botta senza rinunciare"