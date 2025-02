La Fiorentina non ha avuto proprio una fortuna spacciata dall'urna di Nyon. Certo, il Panathinaikos non è il Real Madrid ma sulla carta era sicuramente superiore al Borac di Banja Luka. Ma forse meglio così, i Viola dovranno tornare nella fatal Atene dove la scorsa Conference League è stata persa da Italiano. Palladino avrà comunque il vantaggio del ritorno in casa e non solo: anche ai possibili quarti di finale e nella possibile semifinale la Fiorentina giocherebbe in casa il ritorno. Tre su tre insomma: se tutto andasse bene, il ritorno sarà sempre in casa, al Franchi.

Il TABELLONE definitivo

Chelsea dall'altra parte

Come si può evincere dal tabellone, a parte per il Panathinaikos, alla Fiorentina è andata bene. Ai quarti è stato evitato il Pafos, che ha già impensierito i Viola in questa stagione, mentre il Chelsea è stato sorteggiato dalla parte opposta.

E ai quarti…

Ai quarti, dunque, ci potrebbe essere una fra Lugano (Svizzera) e Celje (Slovenia): due formazioni sicuramente non irresistibili. E con uno sguardo ancora più ampio, in semifinale il pericolo potrebbe essere spagnolo: è il Betis la squadra più forte del quartetto della parte alta a sinistra, ma attenzione al Vitoria Guimaraes, altro club già affrontato dalla Fiorentina.