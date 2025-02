Fiorentina, si torna ad Atene: avversario ostico per i Viola. E il sorteggio di Conference League mette il Chelsea dalla parte opposta di tabellone

Ecco svelata l'avversaria della Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League. Sarà il Panathinaikos ad affrontare i Viola, che erano teste di serie nel sorteggio appena svoltosi a Nyon. Dopo la finale persa con Italiano, dunque, la Fiorentina tornerà a giocare ad Atene, contro l'ex portiere Dragowski.

La Fiorentina avrà il ‘vantaggio’ del ritorno in casa

Le date degli ottavi di finale di Conference League sono così definite:

andata (T): giovedì 6 marzo (in Grecia, ad Atene)

(in Grecia, ad Atene) ritorno (C): giovedì 13 marzo (a Firenze, al Franchi)

Gli altri accoppiamenti agli ottavi:

Cercle Bruges-Jagiellonia

Legia Varsavia-Molde

Lugano-Celje

Pafos-Djugarden

Chelsea -Copenhagen

-Copenhagen Rapid Vienna-Borac Banja Luka

Betis Siviglia-Vitoria Guimaraes

Da che parte è il Chelsea?

Il Chelsea di Enzo Maresca è la stragrande favorita alla vittoria della Conference League

Ma non è stato svelato solo il prossimo avversario. L'urna di Nyon ha stabilito anche le disposizioni degli incontri nel tabellone finale (non vi sarà infatti alcun più sorteggio per questa edizione). Il Chelsea, la grande favorita alla vittoria finale, è finita dalla parte opposta a quella della Fiorentina: il possibile incrocio ci potrà essere in caso solo in finale, a Breslavia.

Oltre gli ottavi…

Inoltre, è stato sorteggiato che la Fiorentina giocherà in casa anche il ritorno del possibile quarto di finale. Celje o Lugano potrebbero essere le sfidanti ai quarti; mentre in semifinale l'uscente dal doppio incrocio fra Betis e Vitoria Guimaraes e Jagiellonia e Cercle Bruges. Il Chelsea, appunto, è dall'altra parte del tabellone.