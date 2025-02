Sorteggio Europa League, scampato il derby della Capitale agli ottavi

Sono stati appena effettuati anche i sorteggi per l'Europa League. Dopo l'Inter che in Champions ha beccato il Feyenoord, è stata la volta di Lazio e Roma, le due italiane ancora in corsa. Baroni aveva terminato da primo la classifica unica, mentre Ranieri si è qualificato soltanto ieri sera, battendo il Porto ai playoff.

Niente derby agli ottavi

L'urna di Nyon ha decretato che NON ci sarà il derby della Capitale, scampato il pericolo di perdere un'altra italiana, in ottica ranking UEFA (per quanto ancora auspicabile, ndr). La Lazio ha pescato il Viktoria Plzen, squadra ceca che la Fiorentina di Italiano aveva superato in Conference League l'anno scorso, mentre la Roma andrà di scena a Bilbao, già sede della finale della competizione, contro l'Athletic. Roma e Lazio, inoltre, sono state sorteggiate dalle parti opposte del tabellone: dunque potrebbero incontrarsi soltanto in un'ipotetica finale.

Le altre gare previste agli ottavi di finale: