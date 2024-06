Fenucci: "Così non può più durare, non è più possibile che chi non ha risorse possa competere sul mercato"

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, è intervenuto durante l’audizione davanti alla Settima Commissione del Senato nell’ambito del progetto di riforma del calcio italiano. Queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza: “Ci sono stati club che hanno avuto transazioni con l’Agenzia delle Entrate sulle imposte, ma altri sono retrocessi al posto loro: non può più durare, non è più possibile che chi non ha risorse possa competere sul mercato.

Ho evitato di produrre un documento perché ce n’è uno della Lega che è già nelle vostre disponibilità e sintetizza gli elementi di criticità del calcio italiano. Come esperienza porto quella di un dirigente che ha fatto da amministratore delegato di società di calcio per 27 anni tra Lecce, Roma e Bologna, ho visto l’evoluzione del sistema calcio negli ultimi anni".