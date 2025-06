Sarri: "Ci sono stati vari interessamenti e trattative per il mio futuro, ma ho scelto di tornare alla Lazio per amore"

In un'anteprima della sua intervista rilasciata a Sportitalia, Maurizio Sarri parla anche del suo ritorno alla Lazio e dei vari interessamenti che si sono presentati per lui quest'estate. Nelle scorse ore proprio Sarri aveva rivelato di avere avuto un contatto con la Fiorentina per il post Palladino, ma quando lui aveva già firmato il nuovo contratto con la Lazio. Queste le sue parole:

“Sono tornato alla Lazio principalmente per amore, perché razionalmente forse non era la scelta più logica da fare per me. La Lazio mi ha preso, c'ho amore nei confronti della società e dei tifosi. E' stata una scelta d'amore. Fortunatamente quest'anno a differenza dello scorso ci sono stati diversi interessamenti e alcune trattative per il mio futuro e questo è motivo di orgoglio. Ma non ci ho pensato più di tanto, massimo 1-2 giorni”.