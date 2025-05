Con chi se la gioca Mandragora per tornare in azzurro? C'è un ballottaggio con uno juventino

C'è attesa per le convocazioni ufficiali di Luciano Spalletti, che tra una decina di giorni dovrà vedersela subito con un doppio impegno cruciale sulla strada dei Mondiali 2026. Tra i papabili c'è anche Rolando Mandragora, che secondo il Corriere dello Sport se la giocherà con Locatelli. Il primo in crescita, il secondo in calo: dovrebbe essercene solo uno. Così come tra Chiesa e Zaccagni.