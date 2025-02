Nzola chiede scusa: "Non era mia intenzione dare una cattiva immagine di me. Rimpiango il mio gesto e ne accetto le conseguenze"

Non è stata una domenica NO solo per la Fiorentina. Anche l'attaccante del Lens, in prestito proprio dal club di Commisso, M'Bala Nzola, ha avuto una giornata nera ieri, 23 febbraio. L'angolano era infatti entrato in campo da subentrato, rendendosi però protagonista di un episodio deplorevole.

Nzola si scusa

Nzola ha lanciato il pallone contro l'arbitro, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, poiché non era d'accordo con le decisioni del giudice di campo. Oggi, a mente lucida, sono arrivate le scuse dell'attaccante ancora di proprietà del club viola: “Volevo scusarmi per essermi fatto espellere. Sono consapevole che il mio comportamento potrebbe aver dato una cattiva immagine di me, ma non era assolutamente mia intenzione”.

La lettera firmata dall'angolano

“Rimpiango profondamente le mie azioni e ne accetto le conseguenze. Mi impegno ad imparare da questa esperienza e vi assicuro che farò del mio meglio per rimediare a questa situazione. Voglio ringraziarvi per il vostro incrollabile sostegno, specialmente in questo momento difficile. Non vedo l'ora di tornare in campo per dare il meglio di me per te”, firmata M'Bala. Si conclude dunque bene una brutta vicenda per l'angolano.