VIDEO: Non funziona neanche la serata di Nzola in Ligue 1. Entra, lancia il pallone verso l'arbitro e si fa espellere, tutto in un quarto d'ora

Per molti ormai un ex ma in realtà la prossima estate la Fiorentina potrebbe ritrovarsi ancora in rosa M'Bala Nzola che al Lens non sta certo facendo mirabilie: stasera ad esempio l'attaccante angolano si è reso protagonista di un quarto d'ora piuttosto folle.

Entrato al 54' con i suoi sotto 1-0 contro il Nantes, un quarto d'ora più tardi ha pensato bene di rammaricarsi lanciando il pallone in direzione dell'arbitro, guadagnandosi così il rosso diretto. Il Lens ha poi perso 3-1 alla fine.