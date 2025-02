Novanta minuti a secco per Nzola. Lens ancora KO: l'attaccante della Fiorentina non trova mai la porta

Non è stata una domenica felice nemmeno per M'Bala Nzola. L'attaccante della Fiorentina, prestato al Lens per questa stagione, ha giocato l'intera gara con lo Strasburgo, ma non ha trovato altrettanta fortuna in chiave realizzativa.

L'angolano, che in questa stagione ha segnato 6 reti, è rimasto all'asciutto in casa, dove è arrivata una sconfitta inaspettata. Il Lens, infatti, è in lotta per un posto in Europa, attualmente ottavo, mentre gli avversari non militano nelle competizioni UEFA da tanti anni. Finita 2-0 per gli ospiti, che così hanno pure agganciato Nzola e compagni, il Lens sta vivendo un momento NO.

M'Bala Nzola, ai tempi della Fiorentina

Una prestazione opaca, quasi invisibile…

Due gare a secco, dopo un altro 2-0 subito dal Nizza, con Nzola che non riesce a ritrovare la via del gol. Nessun tiro nello specchio con lo Strasburgo, otto volte ha perso possesso della palla e il suo score negli expected goals è stato praticamente quello di un difensore centrale: 0,03.