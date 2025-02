La scelta della Curva Fiesole: sostegno incondizionato alla Fiorentina dopo la figuraccia contro il Como

E' finita tra i fischi del Franchi Fiorentina-Como, con i tanti tifosi gigliati rimasti amareggiati per la sconfitta della compagine viola per 0-2, senza di fatto mai dare segnali di vita in una delle peggiori prestazioni stagionali.

Fischi da parte del Franchi, ma non da parte della Curva Fiesole (ormai ospite in Ferrovia) che al fischio finale ha intonato cori di sostegno per i giocatori di Palladino. “Bisogna stargli vicino” il diktat della curva, con una parte del settore che ha comunque fischiato la squadra a fine partita.

Serve tornare a vincere per mettere tutti di nuovo d'accordo e trasformare i fischi in applausi.