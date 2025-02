Nesta: "Non ho dubbi su Bianco, me lo porterei anche a casa. Con me avrà sempre una vita felice"

Dopo il pareggio contro il Lecce di ieri, l'allenatore del Monza Alessandro Nesta ha parlato così di Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina in prestito ai brianzoli. Queste le sue parole sul classe 2002:

“Su Bianco non ho dubbi, me lo porterei anche a casa. Dicono che è il mio uomo, per me è un giocatore tecnica e furbo nonostante la giovane età. Con me avrà sempre una vita felice”.