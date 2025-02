Secondo quanto riporta Sky Sport, in casa Parma sarebbe in arrivo l'esonero di Fabio Pecchia. Decisive per la decisione della società ducale gli ultimi risultati della squadra crociata, ieri sconfitta in casa dalla Roma.

Al momento il Parma è al terzultimo posto con 20 punti guadagnati, a -1 dalla zona salvezza. La decisione è già stata comunicata al tecnico.