Parisi: "Ho fatto una grandissima scelta, non ci ho pensato due volte a venire alla Fiorentina. Guarderò Biraghi per migliorarmi"

Il primo acquisto estivo della Fiorentina è stato l'esterno sinistro, Fabiano Parisi, che è stato intervistato da Sky: “Sono contento di essere arrivato alla Fiorentina e non vedo l'ora di iniziare questa stagione. Ho fatto una grandissima scelta e i tifosi di questa squadra sono grandiosi. Mi sono letteralmente innamorato del Viola Park”.

E poi: "La società mi ha voluto fortemente, così come Italiano e il progetto mi piace. Non ci ho pensato due volte a scegliere i viola. Che cosa mi aspetto? Cercherò di dare il massimo. Davanti a me ho Biraghi che è un grandissimo giocatore. Guarderò lui per migliorarmi".

Qualche battuta scambiata con Italiano: “Mi ha spiegato alcuni suoi concetti e mi ha espresso le sue idee che sto cercando di capire per metterle poi in campo”.