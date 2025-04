Uno sguardo alle contendenti della Fiorentina: Blues a Varsavia sfida non banale, il Betis accoglie la rivelazione della Polonia

Non solo Celje-Fiorentina. Oggi iniziano i quarti di finale di Conference League, a partire dalle 18:45. Impegnata la grande favorita alla vittoria finale, il Chelsea di Enzo Maresca, sul campo del Legia. Attenzione a dare i Blues già con la vittoria in tasca a Varsavia.

Le altre sfide della serata

In contemporanea alla Viola, ci sono le altre due gare della serata. Alle 21:00 in campo anche il Djugarden che ospita il Rapid Vienna ma soprattutto il Betis Siviglia che accoglie al Benito Villamarìn lo Jagiellonia, rivelazione della competizione.

Riflettori puntati sul Betis

Insomma, prima di scendere in campo, Palladino e giocatori sapranno il risultato del Chelsea, con i britannici che potrebbero operare un po' di turnover oggi. Occhi puntati poi su Manuel Pellegrini: il Betis ha fermato addirittura il Barcellona nell'ultimo turno di Liga e c'è un Antony in forma smagliante. Insomma, non ci sarà la qualità della Champions League, ma anche la Conference stasera può regalare emozioni.