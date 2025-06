La mission aziendale di Commisso. Uno dei grandi obiettivi per lui e per i suoi dirigenti

Una Fiorentina più azzurra è possibile. Stando a quello che scrive il Corriere dello Sport-Stadio, questa è una vera e propria ‘mission aziendale’ per Rocco Commisso, uno dei grandi obiettivi per lui e per i suoi dirigenti.

Blocco azzurro

Il numero uno viola vuole contribuire concretamente alla rinascita del movimento nazionale. E' per questo motivo che negli ultimi mesi è stato costruito un blocco azzurro da cui ripartire anche nella prossima stagione.

Goretti-Pensiero

Un pensiero che ha espresso bene il direttore tecnico viola, Roberto Goretti recentemente: “Un anno fa c'erano gli Europei e noi non avevamo nessun giocatore italiano convocato. La Fiorentina deve averne almeno tre-quattro”.