Firenze ha trovato il suo nuovo David: il portiere spagnolo in cima alle classifiche dei migliori campionati europei

La stagione brillante fin qui della Fiorentina passa tanto, tantissimo, dal suo portiere: David de Gea ha portato alla retroguardia viola una stabilità che mancava da tempo, e non a caso la squadra di Palladino è una delle migliori difese del campionato (10 gol subiti, a pari merito con Napoli e Juventus, che hanno però una partita in più). Il noto sito statistico Sofascore ha stilato le classifiche di rendimento dei portieri dei migliori 5 campionati europei, e David svetta in tre di esse.

La nuova saracinesca viola

Infatti, David de Gea è secondo a pari merito tra i portieri per media voto statistica (7.48), dietro a Flekken del Brentford ed ex aequo con Leon dell'Auxerre. Invece, è primo per percentuale di parate, con un 82.9% che stacca il secondo (Bulka del Nizza) per ben 6 punti percentuali. Non solo: insieme a Di Gregorio della Juventus, è anche il portiere che ha subito meno gol, solo 7. Superato anche Manuel Neuer, che ne ha subiti 8.