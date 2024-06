Aumenta la concorrenza per Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 del Frosinone e tra i migliori dei ciociari nella stagione in Serie A: oltre alla Fiorentina, che ha messo da tempo gli occhi sul giocatore, è spuntato in queste ore l'interesse di un'altra squadra italiana, ovvero l'Atalanta.

La trattativa tra il Frosinone e la Fiorentina non ancora decollata

Secondo quanto riferito da Sky Sport per il centrocampista ex Monza, Milan ed Entella, la Fiorentina nelle scorse settimane aveva intavolato una trattativa con il Frosinone c'è ancora un certo margine tra domanda e offerta.

L'Atalanta è pronta a fare un tentativo per Brescianini

L'Atalanta proverà quindi ad inserirsi per l'obiettivo viola Brescianini, per rinforzare sempre di più la sua rosa che nella prossima stagione tornerà a giocare la Champions League.