La formazione della Fiorentina contro il QPR: Grosso consegna la regia a Oulai. Viery e Dragusin i centrali, in attacco c'è Kean

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso ha reso noto l'undici titolare che tra un'ora scenderà sul campo del Loftus Road di Londra per la prima amichevole della breve tournée inglese contro il Queens Park Rangers. E dopo la prima sperimentale formazione vista contro il Gubbio, quest'oggi il tecnico sembra fare le prove tecniche per il campionato.

Grosso manda in campo quasi tutti i nuovi arrivati

Quasi tutti in campo in nuovi arrivati. In porta c'è il solito De Gea, mentre la difesa sarà quasi completamente nuova: sulle fasce Dodo a destra e Brascianini a sinistra, con la coppia Viery-Dragusin al centro. Il regista di quest'oggi sarà Inao Oulai, che lascia in panchina Fagioli: ai suoi lati le mezz'ala saranno Ndour e Atta. Nonostante le tante voci di mercato, confermata la presenta di Moise Kean al centro del tridente offensivo, con ai suoi lati Gudmundsson e Jimenez.

Gli undici titolari delle due squadre

Queste le formazioni titolari di QPR e Fiorentina:

QPR (in ordine numerico): Charles, Donne, Chair, Smyth, Kemper, Burrell, Vale, Kone, Madsen, Mbengue, Edwards.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Viery, Dragusin, Brescianini, Ndour, Oulai, Atta; Gudmundsson, Kean, Jimenez. All.: Grosso