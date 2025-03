Ma chi se ne frega dell'alternanza! Un errore che la Fiorentina non deve assolutamente ripetere

Che lo si voglia o no, la Conference League resta l'unica opportunità in questa stagione per la Fiorentina di vincere qualcosa. Lo scudetto è assolutamente fuori dalle corde di questa squadra, la Coppa Italia invece se n'è volata via in una sciagurata sera di inizio dicembre contro l'Empoli, a pochi giorni di distanza rispetto a quanto accaduto a Edoardo Bove (per inciso, il malore in campo avuto contro l'Inter).

L'errore in Coppa

Già, la Coppa Italia; in quel momento a nostro avviso, Raffaele Palladino ha compiuto un errore che non deve assolutamente ripetere nella trasferta di Atene: in nome dell'alternanza tra portieri, fatto inutile, ma che va sempre più di moda in questo periodo, ha deciso di schierare Pietro Terracciano, lasciando fuori David De Gea. Ebbene, non ci sarà mai la riprova ma con lo spagnolo in porta al momento dei rigori forse la situazione sarebbe potuta cambiare drasticamente (in senso positivo si intende).

C'è bisogno di campioni

Nessuno vuol puntare il proprio dito contro Terracciano, ottimo professionista e ‘numero dodici’ di sicuro affidamento. Ma De Gea, siamo seri e onesti, è un'altra cosa, è un fuoriclasse nel proprio ruolo e ha già regalato diversi punti a questa squadra, specie nella parte iniziale della stagione. In una serata in cui ti giochi molto ed è quasi da dentro o fuori, l'ex Manchester United deve essere assolutamente un leader e un punto di riferimento in campo. Fatecelo dire con convinzione: chi se ne frega dell'alternanza, largo ai campioni!