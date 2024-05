Baiano: "Una fortuna aver avuto Ranieri per quattro anni. Mi lamentavo, prese una cassetta e mi fece vedere che..."

Cagliari e Fiorentina, due squadre che resteranno assolutamente nel cuore di Claudio Ranieri, e che accompagneranno il tecnico verso il suo saluto alla panchina.

“Una fortuna averlo per quattro anni”

“Che grande carriera, la sua - a parlare è l'ex attaccante viola, Francesco Baiano, intervistato dal Corriere Fiorentino - lo dimostrano i risultati e i riconoscimenti ottenuti. In tanti lo ricordano per il campionato vinto col Leicester, ma ovunque è andato o ha vinto, o ha portato la squadra ad alti livelli. Ha dimostrato di essere un allenatore top, che io ho avuto la fortuna di avere per quattro anni”.

Baiano, Ranieri e la videocassetta…

Sul rapporto tra i due, Baiano aggiunge: “Il momento più alto è stato quando mi ha dato la fascia di capitano dicendomi che ero il collante del gruppo. Il momento più basso, invece, è stato quando sono rientrato dall’infortunio al crociato: io volevo giocare, lui mi diceva che non ero pronto. Un giorno mi disse: “Ti lamenti, ma ora ti faccio vedere il Baiano pre e post infortunio”. Mi fece vedere due cassette. C’era un abisso tra quello che ero e quello che pensavo di essere”.