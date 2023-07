A TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia, ha parlato del tecnico della Fiorentina che prima dell'approdo in viola sedeva sulla panchina dei liguri:

"Italiano saprà far fare il salto di qualità alla Viola. E' uno degli allenatori più bravi, poi dipende sempre dalla società, dal mercato. Per me farà sempre bene, è un grande lavoratore, prepara le partite e ha grande voglia. E poi è anche un grande intenditore, conosce tanti giocatori anche lui. Sarà un anno importante ma prevedo un grande futuro anche per lui".

E ancora: "Il Napoli ha preso un allenatore molto forte che sa far giocare bene le sue squadre. A volte si sfiorano accordi, ma Italiano si trova bene a Firenze. In futuro chissà. A De Laurentiis piace lo spettacolo e Italiano è uno che ti fa divertire".