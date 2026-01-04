LIVE
Fiorentina-Cremonese 0-0, primo tempo in corso: segui la DIRETTA testuale della gara su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Cremonese 0-0
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli, Mandragora, Ndour, Parisi, Gudmundsson; Piccoli.
6'
Fiorentina pimpante in questo inizio di gara, con anche Mandragora che va alla conclusione deviata dalla difesa della Cremonese.
5'
Errore nella costruzione da basso della Cremonese e pallone che arriva sui piedi di Fagioli, il quale prova il tiro in porta parato da Audero!
3'
Bella apertura a destra per Gudmundsson che poi va in area ma viene chiuso dalla difesa avversaria al momento della conclusione.
1'
Dopo il minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans-Montana inizia la gara al ‘Franchi’.
