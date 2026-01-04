​​

Fiorentina-Cremonese 0-0, primo tempo in corso: segui la DIRETTA testuale della gara su Fiorentinanews.com

Redazione /

Fiorentina-Cremonese 0-0

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli, Mandragora, Ndour, Parisi, Gudmundsson; Piccoli.

 

 

  • 6'
    Fiorentina pimpante in questo inizio di gara, con anche Mandragora che va alla conclusione deviata dalla difesa della Cremonese.

  • 5'
    Errore nella costruzione da basso della Cremonese e pallone che arriva sui piedi di Fagioli, il quale prova il tiro in porta parato da Audero!

  • 3'
    Bella apertura a destra per Gudmundsson che poi va in area ma viene chiuso dalla difesa avversaria al momento della conclusione.

  • 1'
    Dopo il minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans-Montana inizia la gara al ‘Franchi’.

💬 Commenti (5)