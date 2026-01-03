Michelangelo Rampulla, ex portiere con un lungo passato anche alla Cremonese, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno presentando la partita di domani e commentando l'apporto di Paratici alla rosa della Fiorentina.

Sulla partita di domani

“Ci siamo meravigliati dell'exploit della Cremonese ma non del lavoro di Nicola, che già con me a Salerno ha costruito una salvezza incredibile. Ha dimostrato dovunque di essere in grado di saper fare un ottimo lavoro: ha fatto delle salvezze insperabili, a Crotone prima e a Salerno poi. Sicuramente è l'uomo giusto per tirar fuori le squadre da situazioni molto difficili. La Cremonese domani giocherà con più tranquillità, la tensione starà tutta nei giocatori della Fiorentina, non credo che nessuno si sarebbe mai aspettato una situazione del genere. Giocare senza tranquillità, poi, porta ad errori grossolani: chiaramente la Fiorentina deve iniziare a vincere con continuità se vuole uscirne”.

Su Paratici

“Paratici? Ci siamo conosciuti nel 2009 a Coverciano durante il corso da DS che abbiamo fatto insieme: ha una grande qualità nella visione dei giocatori, e avendo iniziato come calciatore e osservatore ha senz'altro un occhio diverso per le giovani promesse. Può essere lui la figura giusta per la Fiorentina, anche perché non dovrà lavorare troppo sul mercato, ha una rosa da Europa League a dir poco tra le mani. Dovrà esser bravo a mettere i calciatori a proprio agio e ha l'esperienza giusta per portare la tranquillità che serve”.