Pedullà: "Livakovic andrà al Fenerbahce, la Fiorentina non ha mai impostato una trattativa per lui"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul proprio sito della trattativa che porterà Livakovic al Fenerbahce. Il portiere era stato accostato anche alla Fiorentina, ma il giornalista ha smentito così:

“Dominik Livakovic sarà il nuovo portiere del Fenerbahce. Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici, operazione appena sotto i 10 milioni (bonus compresi), c’è il via libera della Dinamo Zagabria malgrado la prudenza di ieri della stampa croata. Ulteriore conferma che, come già raccontato, la Fiorentina non è mai stata su Livakovic, neanche una trattativa impostata. Ci aveva provato il Villarreal, ma il Fenerbahce ha bruciato tutti”.