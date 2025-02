VIDEO: Vi ricordate il cronista napoletano che si era lamentato dello stadio di Firenze? E' stato silurato in diretta su Sportitalia

Vi ricordate di Manuel Parlato? Per i più smemorati, parliamo del cronista di Napoli che subito dopo la partita contro la Fiorentina si era lamentato dello stadio di Firenze e del trattamento ricevuto dagli steward del Franchi (che semplicemente gli stavano ricordando che non poteva stare in una determinata zona per regolamento).

Ebbene, ora è stato protagonista di un clamoroso episodio in diretta TV. Su Sportitalia ha fatto riferimento ad una gag di un altro giornalista, Tancredi Palmeri, su Okafor che non sarebbe stata gradita da Napoli e i napoletani.

Così il direttore dell'emittente, Michele Criscitiello, lo ha interrotto e licenziato: "Vai a lavorare a Canale 21 - ha detto - hai sbagliato televisione. La poesia la fai altrove, cambia canale. Fai il tifoso a casa tua. Chiudiamo il collegamento con Manuel che qua dentro non ci lavora più, perché se vuoi fare il simpatico lo puoi fare fino a un certo punto. Da oggi Manuel puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno con i napoletani, fallo. Finché ci sono le ironie social del ceto medio napoletano, lo accettiamo, il resto no".