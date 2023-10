La Nazione: Italiano e la formula Arthur più Duncan

Nell'inserto sportivo de La Nazione, l'apertura a pagina 4 è su: “La partita indimenticabile ”Ribaltammo la Juventus e pagai io la cena a tutti" Ambrosini, amarcord viola". Sottotitolo: “Domani i 10 anni del 4-2 rifilato ai bianconeri. ”Ero nello spogliatoio e non capivo".

A pagina 5 invece leggiamo: “Trappola Empoli, Italiano studia la formula Arthur più Duncan: la coppia non si tocca”. Sottotitolo: “Ieri primo allenamento in vista del match che riaccende la stagione. Tanti gli assenti per le Nazionali. Nzola titolare. Nico da vedere”. Infine leggiamo: “Biglietti, il derby già a quota 20mila”.