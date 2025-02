Questo pomeriggio, dopo la clamorosa eliminazione di ieri in Coppa Italia contro l'Empoli, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato in conferenza stampa. Oltre che a confermare il tecnico in toto, il ds bianconero ha cercato anche di buttare acqua sul fuoco spegnendo ogni critica verso alcuni singoli: dopo ieri sera gli ex viola Vlahovic e Nico Gonzalez, e l'ex Atalanta Koopmeiners, sono finiti al centro di aspre critiche.

"Siamo in linea con quanto detto dal mister. Ieri è stata una prestazione inaccettabile, me è convinta la squadra, l'allenatore e lo siamo pure noi. Stamattina ci siamo trovati con Scanavino, Ferrero e Thiago Motta e a mente fredda abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti, e loro per primi, di poter fare di più per centrare l'obiettivo Champions League al termine della stagione”.

“Motta resta l'allenatore della Juventus: ha voluto riportare la squadra ad un senso di responsabilità”

Qualche altra parola anche su Thiago Motta e la prestazione di ieri sera: ”Noi siamo convinti che il progetto iniziato d 'estate sia un progetto importante, che sta creando valore con i tanti giovani lanciati e che in futuro ci darà grandi soddisfazioni. Motta non è in discussione. Ieri è stata una partita quasi inspiegabile, venivamo da 4 vittorie consecutive in campionato e non pensavamo di fare questa prestazione, siamo dispiaciuti e arrabbiati. Siamo convinti che il progetto sia corretto, sapevamo che avremmo trovato difficoltà e questo aspetto è stato accentuato anche dagli infortuni, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta e che questa possa darci soddisfazioni in futuro. Le parole di Motta? Ha voluto riportare la squadra ad un senso di responsabilità, non lo ha fatto verso qualcuno ma verso tutta la squadra”.

“Koopeminers e Nico Gonzalez grandi delusioni? Sono convito che in futuro torneranno quelli di un tempo”

Ha poi risposto alle domande su Koopmeiner e Nico Gonzalez, ritenuti veri e propri flop del calciomercato estivo: ”Abbiamo cambiato tanto, preso tanti calciatori, investito su profili internazionali che in passato hanno fatto grandi prestazioni con le proprie squadre e sono convinto che in futuro le faranno anche qua".