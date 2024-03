Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Torino-Fiorentina 0-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri (54' Mandragora), Biraghi; Arthur (46' Maxime Lopez), Bonaventura (85' Nzola); Gonzalez, Beltran (46' Barak), Sottil (68' Ikone); Belotti.

90'+5 Finisce qui la gara. La Fiorentina pareggia 0-0 in casa del Torino nonostante la superiorità numerica per un tempo intero.

90'+3 Conclusione di Belotti, pallone che finisce ancora una volta alto sopra la traversa.

90'+2 Occasione per la Fiorentina con il tiro diretto sul secondo palo da parte di Gonzalez, interviene Milinkovic-Savic con un'altra grande parata.

90' Saranno 5 i minuti di recupero.

89' Ammonito Italiano che si becchetta con Juric, con quest'ultimo che viene addirittura espulso; il tecnico del Torino aveva rimediato un cartellino giallo rimediato nel primo tempo.

87' Va di testa Barak in area, pallone che per l'ennesima volta oltre la traversa.

86' Cambio anche nel Torino: esce Linetty, va in campo Sazanov.

85' Ultimo cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, tocca a Nzola.

83' Cambio nel Torino: esce Zapata, va in campo Pellegri.

82' Ammonito Barak per fallo commesso su Bellanova.

80' Belotti ci prova di tacco al volo, altro pallone che finisce oltre la traversa.

79' Pallone per Mandragora che calcia da appena fuori area di potenza, pallone che va alto di poco.

77' Gran bel cross di Gonzalez in area, Barak per pochissimo non sfiora di testa il pallone.

74' Torino che si dimostra sempre pericoloso in contropiede, la Fiorentina invece quando arriva a ridosso dell'area avversaria continua a compicciare poco.

71' Ci prova il Torino con Zapata che stacca di testa in area su Biraghi mandando il pallone verso il palo lontano.

68' Altro cambio nella Fiorentina: esce Sottil, tocca a Ikone che va a posizionarsi a sinistra con Gonzalez che rimane a destra.

65' La Fiorentina non sta sfruttando la superiorità numerica dato che manca spesso precisione nell'ultimo passaggio.

62' Occasione per Bonaventura! Cross di Gonzalez, il centrocampista viola stacca di testa ma Milinkovic-Savic compie una grande parata salvando la porta granata!

59' Bel triplo scambio tra Belotti, Barak, e Sottil con quest'ultimo che va al tiro deviato da Vlasic e poi rimpallato da Gonzalez.

56' Calcio di punizione battuto da Gineitis, pallone che finisce alto.

54' Altro cambio nella Fiorentina: esce Ranieri, anche lui ammonito nel primo tempo, e va Mandragora in campo a fare il difensore centrale.

51' Che occasione per il Torino! Tunnel di Gineitis su Maxime Lopez e imbucata per Bellanova che val tiro, interviene Terracciano in parata!

49' Fiorentina che gestisce il pallone, Torino che cerca di restare il più compatto possibile data l'inferiorità numerica.

46' Il secondo tempo inizia con alcuni cambi per parte: nella Fiorentina escono Beltran e Arthur, entrambi ammoniti, e vanno in campo Barak e Maxime Lopez. Nel Torino esce Sanabria per Gineitis.

50'+2 Il primo tempo tra Torino e Fiorentina finisce 0-0, con i padroni di casa rimasti in dieci per l'espulsione di Ricci nel recupero.

50'+1 ESPULSO RICCI! Il Torino resta in dieci per una protesta del centrocampista granata in seguito a un contrasto con Arthur e che era stato ammonito in precedenza. Oltre al rosso per Ricci c'è anche il giallo per il giocatore viola che ha commesso fallo.

49' Ammonito Ricci per un colpo rifilato a Gonzalez.

47' Fiorentina che crossa in area da calcio d'angolo per due volte, ma in entrambe le circostanze allontana il pallone Buongiorno.

45' Saranno cinque i minuti di recupero.

43' Conclusione di Rodriguez, il suo mancino va a spegnersi sul fondo.

41' Annullato il gol a Zapata! Si resta 0-0, ammonito Beltran per proteste. Era diffidato, salterà la prossima gara contro la Roma.

37' Gol del Torino. Zapata su lancio di Milinkovic-Savic, Zapata segna ma c'è revisione al VAR per un fallo commesso dall'attaccante granata su Milenkovic.

34' Ci prova ancora di testa Gonzalez su calcio d'angolo senza però inquadrare la porta.

31' Ancora Torino all'attacco con Sanabria che viene lanciato in area cogliendo di sorpresa Ranieri che sbaglia l'intervento difensivo, ma l'attaccante granata non trova il modo di andare alla conclusione.

29' Azione in velocità del Torino, con la sgroppata di Bellanova il quale va a mettere un bel pallone nel mezzo allontanato da Ranieri.

26' Ritmi ancora bassi in campo, con la Fiorentina che cerca piano piano di farsi largo tra le maglie granata.

23' Occasione per la Fiorentina! Crossa Biraghi nel mezzo, stacca di testa Gonzalez ma il pallone scorre sul fondo vicino al palo.

20' Altra opportunità per il Torino con Ricci che pesca in area Sanabria il quale strozza il tiro mandando fuori il pallone.

18' Occasione per il Torino! Bellanova serve un pallone a Vlasic che va con il destro al tiro in porta, para Terracciano in tuffo.

17' Grande azione personale di Zapata che parte da centrocampo, semina prima Arthur e poi Milenkovic e poi va al tiro calciando alto.

14' Gara bloccata per il momento, con entrambe le squadre che si stanno ancora studiando a vicenda.

11' Ricci pesca su calcio di punizione Vlasic in area che va al tiro, para Terracciano ma l'arbitro interrompe l'azione per un fallo commesso da Masina.

8' Si trova costretto ad uscire dal campo Ilic per un colpo al ginocchio ricevuto da Biraghi: va in campo Ricci per sostituirlo.

6' Il primo cartellino giallo per i viola viene mostrato a Ranieri, che viene ammonito per essere intervenuto in ritardo su Bellanova.

4' Ci prova Bonaventura da lontano sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone che si impenna e va oltre la traversa.

2' Si ferma per un po' Arthur per un colpo preso da Linetty in avvio di gara, ma ora sembra in grado di proseguire.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Sabato sera impegnato per i tifosi della Fiorentina: la squadra di Vincenzo Italiano scenderà alle 20:45 sul prato dell'Olimpico Grande Torino per affrontare la formazione di Ivan Juric, che gravita appena fuori dalla zona europea. Viola a caccia della seconda vittoria di fila, dopo i tre punti ottenuti contro la Lazio.

Sabato sera impegnato per i tifosi della Fiorentina: la squadra di Vincenzo Italiano scenderà alle 20:45 sul prato dell'Olimpico Grande Torino per affrontare la formazione di Ivan Juric, che gravita appena fuori dalla zona europea. Viola a caccia della seconda vittoria di fila, dopo i tre punti ottenuti contro la Lazio.