La Fiorentina invita gli influencer al Viola Park...e tra di loro spunta anche un tifoso della Juventus. FOTO

Prosegue il viavai di influencer al Viola Park

Durante il ritiro la Fiorentina ha dato il via ad una nuova campagna social che prevede anche la collaborazione con vari influencer, creator e youtuber più o meno noti che si occupano di calcio ma non solo, il cui coinvolgimento in questi giorni è stato considerevole, guardando il profilo Instagram gigliato.

E c'è anche il tifoso juventino

Tra di essi oggi il club di Commisso ha invitato anche Francesco Maccario, conosciuto come la Maschera Bianconera, noto tiktoker e grandissimo tifoso della Juventus, squadra a cui dedica la maggior parte dei suoi contenuti. L'influencer bianconero si trova proprio all'interno del bellissimo centro sportivo gigliato per registrare alcuni contenuti social e ha postato delle storie Instagram come potete vedere qui: