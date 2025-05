Nazionale, Spalletti chiama Kean ma lascia a casa Comuzzo e un centrocampista della Fiorentina

Il cammino di qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2026 inizia dal doppio impegno a Oslo contro la Norvegia e a Reggio Emilia contro la Moldova. Tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno, gli Azzurri tornano in campo per le prime due partite ufficiali di un Gruppo I che comprende anche Estonia e Israele. Oggi, intanto, il CT Luciano Spalletti ha diramato i convocati, fra cui c'è anche - immancabilmente - un giocatore della Fiorentina.

Kean in Nazionale

Stiamo ovviamente parlando di Moise Kean, vice capocannoniere della Serie A. Non si legge invece il nome di Rolando Mandragora, che era finito sul taccuino dei pre convocati di Spalletti. Al suo posto, il CT ha preferito l'esperienza in Azzurro di Locatelli della Juventus. Assente anche Comuzzo, che ieri ha segnato il suo primo gol in Serie A con la Fiorentina. A seguire l'elenco completo dei convocati:

L'elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle); Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).