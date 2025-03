L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku, autore del primo gol contro la Fiorentina nella gara di oggi, è intervenuto a DAZN.

“Contro la Fiorentina è stata dura”

Lukaku ha commentato: “La cosa più importante è la voglia che abbiamo dimostrato oggi contro la Fiorentina, una squadra difficile da battere; è stata dura ma dobbiamo proseguire così. La sfida con l'Inter ci ha dato autostima. Dobbiamo continuare su questa squadra ed essere difficili da battere per chiunque”.

“Facciamo tutto da squadra”

E ha aggiunto: "Facciamo tutto da squadra, in campo e fuori. Quando conosci i compagni, fai un metro in più per loro sempre più volentieri".