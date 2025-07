E alla fine Hancko riparte dall'ex squadra di Pioli. Stipendio da capogiro per l'ex Fiorentina

È tutto fatto per l'arrivo di David Hancko all'Al Nassr. Il difensore slovacco ex Fiorentina si trasferisce in Arabia da Cristiano Ronaldo per 35 milioni di euro di parte fissa, mentre 5 saranno variabili, assicura TMW.

Uno stipendio fuori di testa

Lo stipendio sarà di 12 milioni di euro netti all'anno fino al 30 giugno 2030. Un totale di 60 milioni per l'ex difensore viola e cresciuto enormemente nel corso degli ultimi anni, passando dallo Sparta Praga al Feyenoord come record di acquisto - più di 10 milioni di euro con i bonus - ma un affare decisamente azzeccato per gli olandesi.

E pensare che poteva tornare in Italia…

Niente Inter, né Juventus, né Atletico Madrid. Le richieste degli olandesi, d'altronde, sono sempre state lontanissime rispetto all'ordine di idee delle europee. Solo gli spagnoli si erano avvicinati nella scorsa stagione, comunque rimanendo sotto i 30 come parte fissa. Adesso, Hancko raggiunge l'ex club allenato da Pioli, unendosi alla lunga lista dei “paperoni” del calcio moderno.