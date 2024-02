Un mese senza il secondo: E ora Martinelli deve stare in campana

Un'operazione al menisco mediale del ginocchio destro. E' quella che ha dovuto fare ieri il secondo portiere della Fiorentina, Oliver Christensen.

Fuori un mese

Non è un intervento grosso, non si tratta certamente di dover risolvere un problema ai legamenti, ma l'aver scelto questa via per porre fine ai problemi fisici che lo avevano costretto già a saltare le sfide contro Inter, Lecce e Frosinone, significa dover star fuori un altro mese.

Martinelli in campana

Quindici giorni di stop e altri quindici di recupero, per l'estremo difensore danese si può ipotizzare il rientro tra i convocati il 2 marzo per Torino-Fiorentina e magari rivederlo in campo giovedì 7 nell’andata degli ottavi di Conference League. Per questo mese dovrà stare in campana Tommaso Martinelli che diventa il vice a tutti gli effetti di Pietro Terracciano.