Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato le ultime vicende in casa Fiorentina, tra il rinnovo di De Gea e il toto-allenatore, durante il Pentasport di Radio Bruno.

“Sembrava, dopo quanto successo a Udine, ci fosse stato un malcontento da parte di De Gea, accompagnato poi da un'offensiva del Monaco. Ma lui, che è un uomo e non un ragazzino, avrà valutato di star meglio a Firenze e per fortuna la Champions non è stata una discriminante: questo ha permesso alla Fiorentina di mettere a segno un gran colpo in un momento bruttissimo, colpo che non aggiusta niente ma che dà un minimo di respiro alla dirigenza”

“Palladino si è comportato malissimo, non per le dimissioni ma per come sono arrivate. Ora poi con questo valzer delle panchine, che sta dando ogni giorno nuove notizie, ci aspetta una Serie A diversissima da quella di quest'anno. Tante situazioni che condizionano anche la scelta della Fiorentina, che si è dovuta necessariamente muovere all'ultimo. Pradè? Spero che rimanga, la squadra l'aveva costruita bene"

“Io penso sia Pioli il primo candidato, ma bisogna vedere cosa ne pensano Juve e Atalanta, che hanno da offrire la Champions a differenza della Fiorentina: lui sa cosa trova a Firenze, e la Fiorentina ha una squadra forte, e se Commisso non si tira indietro ci sono buone speranze di fare una squadra veramente competitiva. La Juve ha un progetto molto incasinato: non ricordo un'altra occasione in cui hanno preso due ‘no’ in faccia, uno da Conte e uno da Gasperini. Una figuraccia non di poco conto”.

“Pioli è il mio preferito, non ha un solo sistema di gioco, ha saggezza ed equilibrio. La Fiorentina riparte da una rosa senza ali e costruita per giocare a 3, sarebbe un problema ripartire con un allenatore che non gioca a 3, e quindi non so se Sarri è una buona mossa: il suo arrivo implica una nuova rivoluzione nella rosa, dovremmo ricomprare tutte le ali. Tudor è invece il re del 3-5-2, ma fino a dopo il Mondiale per Club non è possibile che arrivi”