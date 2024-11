Il cuore (viola) di Berrettini la mette in discesa, Sinner completa l'opera e l'Italia ottiene uno storico bis in Coppa Davis

Aveva vinto solo una Coppa Davis in tutta la sua storia l'Italia fino al 2023, anno di svolta con il ritorno sul tetto del mondo. In questo 2024 magico per il tennis italiano è arrivato uno storico bis, nella finale di oggi contro l'Olanda: un 2-0 secco firmato dal tifoso viola Matteo Berrettini, che ha superato Van den Zandschulp, e dal solito Sinner che ha vinto contro Griekspoor.

L'Italia aveva eliminato nella final eight di Malaga prima l'Argentina e poi l'Australia, oggi invece il successo netto sugli orange.