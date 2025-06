La Nazione: In attacco operazione esperienza

In basso, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Quotidiano Sportivo, all'interno de La Nazione di Firenze, leggiamo: “Idea Immobile come vice Kean. Duello con Dzeko”. L'approfondimento a pagina 4: “In attacco operazione esperienza. Serve un'alternativa ai gol di Kean. Dopo Dzeko suggestione Immobile. Ma il Milan pare essere in vantaggio”. Sulla destra, di spalla: “De Gea punto fermo. Scala le gerarchie Martinelli: secondo. Terracciano ai saluti”. In basso, invece: “Ranieri guerriero ferito, sulla via del recupero”.

A pagina 5, invece: “Decisi a essere famosi. Da Bianco ad Amatucci, la cantera protagonista”. In basso, sulle giovanili: “Under 15, in palio la finale con il Milan”.