UFFICIALE: Lucchesi lascia la Fiorentina per una nuova avventura in Serie B. I dettagli del prestito

Lorenzo Lucchesi lascia la Fiorentina a titolo temporaneo… o forse no. Ufficiale il suo passaggio al Monza, in Serie B, in prestito con obbligo di riscatto, legato però al raggiungimento di determinate condizioni.

Ecco il comunicato del club brianzolo: “Lorenzo Lucchesi è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Difensore dal fisico imponente, in grado di giocare sia da centrale che da esterno grazie alla sua abilità in fase di impostazione, Lucchesi è pronto ora per la nuova avventura col Monza. Benvenuto Lorenzo!”.