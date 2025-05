Mandragora: "Ci dobbiamo prendere i fischi e stare in silenzio. Tutto finito? No ma le percentuali si abbassano, volevamo una stagione diversa"

Anche stasera l'ultimo ad arrendersi, Rolando Mandragora ha parlato così dalla sala stampa del ‘Penzo’:

"C'è delusione, non può essere diversamente, giovedì batosta importante per tutti però per giocare a questi livelli dobbiamo essere bravi a switchare subito e oggi non ci siamo riusciti. Siamo amareggiati, delusi, dobbiamo fare tutti di più e sperare in qualche risultato negativo e poi vedremo. E’ finito tutto? No ma sicuramente le percentuali ora sono più basse, dobbiamo reagire. E’ inutile dire qualsiasi cosa, volevamo una stagione diversa, i risultati non ci stanno dando ragione nella parte finale che è la più importante. Dobbiamo fare il massimo e poi vedremo.

Io da Nazionale? In questo momento me ne faccio davvero poco perché mi dispiace, sono arrabbiato, volevamo fare qualcosa di diverso.

Cosa dico alla piazza? E’ un peccato fare così tanti risultati con le big, poteva essere un vantaggio. Vediamo se qualche risultato delle altre ci aiuterà, però vedremo. Ci dobbiamo prendere i fischi oggi e stare in silenzio.

Col mister ho avuto più libertà di movimento, gran parte di questo dipende anche dall’aiuto dei miei compagni. Ci tenevo in particolar modo a dedicare a mia madre il gol".