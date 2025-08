Intervistato da News.Superscommesse.it, l’ex difensore viola Alberto Malusci si è espresso a tutto tondo sulla situazione di casa Fiorentina, toccando varie tematiche in vista della prossima stagione della squadra di Pioli.

‘Pioli è una garanzia, migliorerà la Fiorentina’

“La premessa è doverosa. Il calcio estivo non ha nulla a che vedere col campionato, le partite di pre-stagione servono solo per mettere benzina nelle gambe dei calciatori e, ovviamente, anche per dare una fisionomia alla squadra. Ma vanno giudicate per quelle che sono. Mi ha convinto il fatto che ho già visto una Viola diversa, che cerca di far gioco, senza aspettare gli avversari, gioca dei metri più avanti rispetto al passato. Mi piace Pioli, un allenatore che è una garanzia per la Fiorentina, è cresciuto tanto negli ultimi anni e migliorerà la squadra gigliata. Lavorerà lui in prima persona sulle cose che ancora non vanno, ma è normale che al momento ci siano degli aspetti da migliorare. La Fiorentina, con i giusti acquisti da qui a fine mercato, può essere l’outsider dietro a Inter, Napoli e Milan”.

‘Ecco chi mi piacerebbe che arrivasse in viola’

“Mancano ancora degli acquisti per essere una Fiorentina determinante ed autentica sorpresa della stagione. Va preso un attaccante come riserva di Dzeko e Kean, poi un altro centrocampista. Come consigli di giocatori, là davanti mi piacerebbe tanto Piccoli del Cagliari. Sarebbe un’ottima alternativa, che può far bene nei ritagli di tempo a sua disposizione, oppure quando sarà chiamato in causa dal primo minuto. E, poi, un centrocampista alla Pizarro che possa prendere in mano la squadra”.