Kayode: "Sei forte amico mio, che Dio sia sempre con te. Ti aspettiamo presto leone"

Michael Kayode, come tutti ieri rimasto molto preoccupato per quanto successo a Bove, si è preso del tempo per dedicare un pensiero per il suo compagno di squadra, dopo essere andato a visitarlo all'ospedale.

“Che Dio sia sempre con te”

Kayode nella serata di ieri ci ha tenuto a rassicurare tutti i compagni suoi e di Bove dell'Under 21 sulle condizioni del centrocampista della Fiorentina. “Sei forte amico mio. Che Dio sia sempre con te e ti aspettiamo presto leone", il bel messaggio del terzino a Edoardo, che adesso, grazie all'operato dei medici di Careggi, sta fortunatamente meglio.