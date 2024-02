Rinnovo di Martinez Quarta: C'è la fumata grigia e la Juventus prova ad approfittarne. L'incrocio con Arthur

I dialoghi per il rinnovo del contratto tra Lucas Martinez Quarta e la Fiorentina non stanno decollando. L’ultimo summit, si legge stamani su Tuttosport, ha provocato una fumata grigia che lascia aperta la questione.

E senza un accordo per prolungare, il Chino può partire la prossima estate per evitare di perderlo l’anno successivo a zero. Sempre sul quotidiano sportivo torinese, è riportata la notizia che la Juventus monitora l’evolversi della vicenda e potrebbe esserci pure un incrocio con Arthur.

Il brasiliano è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 20 milioni di euro. Tanti per la società di Commisso, che proverà a trattenerlo magari chiedendo uno sconto. E in quell’occasione, i dialoghi potranno essere estesi a Quarta.