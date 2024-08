La Fiorentina dovrà superare il doppio confronto con la Puskas Akademia per accedere ufficialmente alla Conference League. Terza esperienza consecutiva per i viola nella minor competizione europea, tra il poco entusiasmo di chi avrebbe voluto vedere la squadra calcare ben altri palcoscenici e la voglia di rivalsa di chi invece vorrebbe riuscire ad alzare quel trofeo finora stregato.

Capello: “La Fiorentina può farcela”

Sul tema si è espresso a La Gazzetta dello Sport anche l'ex allenatore Fabio Capello, uno che di Europa se ne intende parecchio: “La Fiorentina sarà la prima italiana a scendere in campo in Europa quest'anno. Ho visto una società ambiziosa negli acquisti estivi, Gudmundsson ne è la dimostrazione. Dopo due finali è arrivato il momento di alzare quella coppa, e io credo che la squadra di Palladino possa farcela”.

‘Palladino alla prima esperienza europea, non è cosa da poco’

“Delle nostre otto, ben tre si presenteranno con tecnici che non hanno mai guidato una squadra in campo internazionale: da Thiago Motta alla Juventus a Marco Baroni alla Lazio, per finire con Raffaele Palladino alla Fiorentina e in parte a Daniele De Rossi alla Roma, che per la prima volta partirà dall’inizio. Non è cosa da poco, perché il lavoro dell’allenatore cambia completamente con l’aggiunta delle coppe. Mi riferisco alla gestione delle energie e della rosa. Sarà la loro prima volta, ma credo e spero che saranno da subito all’altezza”.