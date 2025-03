L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così della sfida contro la Juventus andata in scena domenica pomeriggio al Franchi. Queste le sue parole: “Gudmundsson da ora in poi deve giocare sempre, spero la sua evoluzione non sia finita qui. Non ho mai capito cosa avesse, ma dopo alcuni infortuni ora sta alla grande, è in una condizione fisica stratosferica. Ha meno compiti difensivi rispetto a Beltran e vede più la porta. Ora serve dargli continuità".

E ancora: “Finalmente la Fiorentina ha avuto voglia di lottare anche nel secondo tempo, quando solitamente calava. Sono sbocciati due o tre giocatori che sono fondamentali. Si è vista la voglia di lottare, il problema è che mancano solo 9 partite al termine”.