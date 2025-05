L'allenatore della Roma Primavera Gianluca Falsini ha parlato ai canali del club giallorosso alla vigilia della semifinale scudetto contro la Fiorentina, in programma domani sera al Viola Park alle 20:30: "Le due partite contro i viola in campionato sono state diverse, quasi opposte. Nella prima, avevamo appena cambiato modulo e non abbiamo fatto bene, nonostante avessimo creato qualcosa all’inizio.

Nel ritorno, è avvenuto il contrario: non siamo partiti bene, ma abbiamo dominato. Purtroppo, non abbiamo concretizzato e subìto un gran gol da Rubino. Non dobbiamo prendere le ripartenze perché la Fiorentina è molto forte, attacca bene lo spazio e dobbiamo giocare semplici ed equilibrati. Dobbiamo cercare di creare loro dei fastidi e non forzare le giocate, non dobbiamo commettere questi errori”.